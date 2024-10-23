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10 نقاط، تفاصيل إعلان قازان لقمة البريكس - أخبار كلمتك

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10 نقاط، تفاصيل إعلان قازان لقمة البريكس - أخبار كلمتك

10 نقاط، تفاصيل إعلان قازان لقمة البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:02 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 04:55 م 10/23/2024 4:55:47 PM

قادة تجمع البريكس.كلمتك
قادة تجمع البريكس.كلمتك
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 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بأعضاء البريكس.

 

وتوافق زعماء دول قمة "بريكس" في اجتماعهم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية على "إعلان قازان" الذي يضم الأحكام التالية: 

  1. تدعو دول "البريكس" إلى تعزيز نظام منع الانتشار النووي ومنطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية.
  2. تشدد الدول على ضرورة تجديد جميع الأطراف للاتفاق النووي الإيراني.
  3. تدعو الدول إلى إصلاح مؤسسات "برايتون وودز" من خلال زيادة مساهمة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي.
  4. ستعمل المجموعة على دراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط بين دول الرابطة.
  5. بمزيد من القلق، تدين دول مجموعة "بريكس" الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وتفجير أجهزة الاستدعاء "البيجر" في لبنان.
  6. ترحب الدول بإنشاء منصة استثمارية جديدة تستخدم البنية التحتية لبنك التنمية الجديد.
  7. تشدد الدول على الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وحماية سلامة أراضيها.
  8. تدعم الدول المبادرة الروسية لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.
  9. تدعم مجموعة دول "بريكس" انضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو 1967.
  10. اتفقت الدول على تحويل بنك التنمية الجديد إلى بنك تنمية متعدد الأطراف لدول الأسواق الناشئة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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