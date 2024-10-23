وزير البترول يكشف موعد زيادة إنتاج الغاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:02 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن بداية العام المقبل ستشهد زيادة في إنتاج الغاز، لافتًا، إلى أن شركة أباتشي من أكبر الشركات التي تعمل في مصر في مجال الإنتاج واستكشاف الزيت في الصحراء الغربية.

وأضاف وزير البترول خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركة تبدأ العمل في الاستكشاف والإنتاج في مجال الغاز في مصر.

وأوضح، أنه بعد استكشاف الغاز في الصحراء لا بد أن تكون هناك سرعة في إدخال الإنتاج على الشبكة، لافتًا، إلى أنّ كل برميل زيت إنتاج محلي مهم لمصر.



وأكد، أن هذا الأمر يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، فالمساهمة من جانب الشركات الوطنية الذي جرى التعاقد معه لزيادة الإنتاج والمساهمة في هذا المجال.

ولفت الي أن مصر لديها 57 شريكا أساسيا في قطاع إنتاج واستكشاف الغاز في مصر، موضحا أن مصر تمتلك تعاونا مع أكبر الشركات العالمية الموجودة في مصر، ولدينا شركات مصرية متخصصة في قطاع البترول، وبحثنا عن كيفية إنشاء آليات التي تتخذ في إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج، وجرى عمل اجتماع يوم 26 أغسطس الماضي لكي نطلب خطة حوافز لزيادة الإنتاج المحلي، لكي يتم تقليل احتياجات الفاتورة الاستيرادية لمصر.

أضاف بمؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أننا عملنا على دعوة رجال الأعمال وشركات الوطنية للدخول لقطاع البترول، وعرض فرص استثمارية في قطاع البترول والغاز، وبدأنا في الفرص الاستثمارية التي تتعلق بزيادة الإنتاج.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لكل رجال الأعمال الذين انضموا لمبادرة الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الإنتاج عامل أساسي تم وضعه كأولوية لنا، وسيتم النقل في مجال ملامح له علاقة بالاستكشاف ثم بالاتفاقيات.

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