وزير البترول: الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ 10 مليارات جنيه شهريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: إنه رغم تحريك أسعار المنتجات البترولية إلا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ 10 مليارات جنيه شهريًا.

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة «شيفرون - إكسون مصر» ستبدأ في حفر بئر استشكافي بغرب المتوسط، مشيرًا إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024 تصل لـ 7 اتفاقيات موقعة و61 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جارى توقيعها في 2024-2025 بـ 748.5 مليون دولار.

وأوضح أن مصر بها 57 شريكا في قطاع الاستكشاف والإنتاج منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية، لافتا إلى أنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء.

وتابع أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، مبينا أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد في قطاع البترول.