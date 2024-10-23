وزير البترول يكشف حقيقة وجود خطط جديدة لزيادة أسعار السولار والبنزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:49 مساءً - قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ليس لدينا أي خطط لزيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الـ6 أشهر المقبلة مثلما أعلن رئيس الوزراء.

وقال بدوي: “كل مجهوداتنا تنصب على زيادة الانتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية التي تؤثر على التكلفة النهائية للدولة وبالتالي نضمن عدم وجود أي زيادات في الأسعار وتوازن أسعار المنتجات البترولية”.

وأضاف بدوي: “أن الدولة لا تزال تدعم السولار والبنزين حتى الآن في حدود 10 مليارات جنيه شهريا”.

وأشار إلى أن التعاون مع قبرص له مردود إيجابي على قطاع الغاز في مصر .

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.