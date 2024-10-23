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قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبل، تعرف عليها - أخبار كلمتك

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قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبل، تعرف عليها - أخبار كلمتك

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبل، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:44 مساءً -  أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه عن مناطق: “المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا”، لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ١٠ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  ٢٦/ ١٠ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه قطر  ٤٠٠ مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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