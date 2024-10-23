وزير البترول: لا نزال ندعم السولار والبنزين بـ 10 مليارات دولار سنويا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:44 مساءً - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الدولة لا تزال تدعم السولار والبنزين حتى الآن في حدود 10 مليارات جنيه شهريا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وضع سياسات لتحفيز الاستثمارات بقطاع البترول والغاز”.

وأشار إلى أنه تم توقيع 7 اتفاقيات استثمارية بقطاع البترول خلال عام 2024، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جار توقيعها في 2024 /2025 بقيمة تصل إلى 748.5 مليون دولار.

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