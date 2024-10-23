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وزير البترول: لا نزال ندعم السولار والبنزين بـ 10 مليارات دولار سنويا - أخبار كلمتك

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وزير البترول: لا نزال ندعم السولار والبنزين بـ 10 مليارات دولار سنويا - أخبار كلمتك

وزير البترول: لا نزال ندعم السولار والبنزين بـ 10 مليارات دولار سنويا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:44 مساءً -  أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الدولة لا تزال تدعم السولار والبنزين حتى الآن في حدود 10 مليارات جنيه شهريا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وضع سياسات لتحفيز الاستثمارات بقطاع البترول والغاز”.

وأشار إلى أنه تم توقيع 7 اتفاقيات استثمارية بقطاع البترول خلال عام 2024، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جار توقيعها في 2024 /2025 بقيمة تصل إلى  748.5 مليون دولار.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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