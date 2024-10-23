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الطالب الأزهري محمد حسن بطلًا لأصحاب الهمم في الموسم الثامن من تحدي القراءة العربي - أخبار كلمتك

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الطالب الأزهري محمد حسن بطلًا لأصحاب الهمم في الموسم الثامن من تحدي القراءة العربي - أخبار كلمتك

الطالب الأزهري محمد حسن بطلًا لأصحاب الهمم في الموسم الثامن من تحدي القراءة العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:44 مساءً - تُوِّج الطالب الأزهري محمد أحمد حسن عبد الحليم بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في الموسم الثامن من مسابقة «تحدي القراءة العربي» لعام 2024، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ونجح ممثل الأزهر في فئة «ذوي الهمم» بالموسم الثامن من تحدي القراءة العربي في الفوز بالمركز الأول بعد وصوله إلى التصفيات النهائية والتنافس مع أكثر من 39 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم الذين شاركوا في المسابقة من مختلف دول العالم العربي.

ومثل الأزهر الشريف في التصفيات النهائية الطالب عمر محمد السيد عبد اللطيف، بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى الأزهر الشريف، والطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم، صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 2,006,242 طالبًا وطالبة، مثّلوا 9600 معهد أزهري، تحت إشراف 7900 مشرف ومشرفة.

مبادرة «تحدي القراءة العربي» 

وتهدف مبادرة «تحدي القراءة العربي» إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ حب لغة الضاد في نفوس الأجيال الصاعدة، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتعزيز قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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