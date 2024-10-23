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وزير البترول: التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر - أخبار كلمتك

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وزير البترول: التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر - أخبار كلمتك

وزير البترول: التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: إن إنتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعمال الاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس مجلس الوزراء، عن طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس الماضي، لافتا إلى أن التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر.

وأضاف وزير البترول أن التعاون مع قبرص له مردود إيجابي على قطاع الغاز في مصر، مؤكدا: العام المقبل سيشهد تسارعا في وتيرة الإنتاج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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