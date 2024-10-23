وزير البترول: التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: إن إنتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعمال الاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس مجلس الوزراء، عن طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس الماضي، لافتا إلى أن التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر.

وأضاف وزير البترول أن التعاون مع قبرص له مردود إيجابي على قطاع الغاز في مصر، مؤكدا: العام المقبل سيشهد تسارعا في وتيرة الإنتاج.