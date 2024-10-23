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وزير البترول: لا توجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية - أخبار كلمتك

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وزير البترول: لا توجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية - أخبار كلمتك

وزير البترول: لا توجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حقيقة تطبيق زيادة جديدة على أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس مجلس الوزراء: إنه لا توجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية.

وأوضح المهندس كريم بدوي، أن انتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن «هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدينة».

وأشار وزير البترول، إلى أنه «كان ضروريا العمل على التعاون على مزيج الطاقة وجاء ذلك من خلال التعاون مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخلق زيادة في الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة والعمل على تقليل الطاقة الأحفورية».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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