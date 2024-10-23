وزير البترول: نواصل العمل لتوصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات لاستخدامه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: إننا نواصل العمل وفق آليات لتوصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات لاستخدام الغاز، مشيرا إلى أننا نهدف لجذب العديد من الاستثمارات بقطاع التعدين.

وكشف وزير البترول، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور رئيس مجلس الوزراء، عن وضع سياسات لتحفيز الاستثمارات بقطاع البترول والغاز.

وتابع وزير البترول أننا وضعنا استراتيجية لإحداث طفرة بقطاع التعدين في مصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك كوادر واعدة بقطاع البترول والثروة المعدنية.