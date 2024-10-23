وزير البترول يكشف طريقة تقليل الفاتورة الاستيرادية للوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:28 مساءً - قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعمال الاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن مصر بها 57 شريكا في قطاع الاستكشاف والإنتاج منها 8 شركات من الأكبر عالميا.

وأوضح أنه يتم العمل حاليا على زيادة الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي لأن ذلك سيقلل من الفاتورة الاستيرادية للوقود.

وأشار إلى أن إنتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، و"الهدف حاليا الذي نعمل عليه جذب بيئة استثمارية لدعم زيادة الانتاج"، وأكد أن العام المقبل سيشهد زيادة وتيرة الانتاج في قطاع البترول.

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