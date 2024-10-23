مدبولي: مفيش تعويم للجنيه قريبا.. ونراجع برنامج صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:28 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لاحظ تداول تصريح قديم منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي، يتضمن تصريحا بضرورة تعويم الجنيه المصري مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا التصريح كان في شهر يناير الماضي، ويتم تداوله اليوم وكأنه "حصل الأيام دي"، موضحا ان صندوق النقد يشيد بسياسة مصر.

وتابع د. مصطفي مدبولي: "الشيء الآخر، بدأ الكلام على تعويم جديد مع بداية السنة، الحمدالله، حركة النقد الأجنبي ماشية بشكل جيد جدا".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: حابب أتوقف عند الرسالة اللي وجهها الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراجعة صندوق النقد الدولي في ضوء التغيرات الجيوسياسية، هذا البرنامج وضع لمستهدفات وتوقيتات محددة وفق ظروف معينة، وطبعا حصل حرب غزة ولبنان وتراجعت إيرادات قناة السويس، ولها تأثيرات مباشرة من النهاردة بننظر مع الصندوق مراجعة المستهدفات والتوقيتات.

وأوضح "مدبولي" أن الدولة نجحت في تخفيض البطالة لأدنى حد إلى أن وصلت لـ6.5%، رغم زيادة عدد السكان 25 مليون نسمة منذ عام 2011.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الي أن بعثة الصندوق من المفترض أن تأتي لمصر قريبا لمراجعة البرنامج قائلا "التوجيهات احنا شغالين عليها".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حلينا أزمة نقص الدواء بنسبة 95% والدولة مستمرة في ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أنه فيما يتعلق بملف التعليم فالحكومة مستمرة في عملية تطوير المنظومة التعليمية الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استقبال الجامعات المصرية لمليون طالب فيما يتعلق بالتعليم العالي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات الدولة والبنية التحتية تستهدف بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت لتخفيض معدلات البطالة رغم التحديات.

وأوضح د. مصطفي مدبولي إنه يتابع مع وزير البترول يوميا لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع، موضحا أن هذا القطاع يمثل جزءا كبيرا في الاقتصاد المصري.

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