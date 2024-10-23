وزير البترول: السلامة المهنية وخفض الانبعاثات يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: «لا بد من خلق بيئة استثمارية تكون جاذبة للمستثمرين وهذا سيتم بالاهتمام بالسلامة المهنية والاهتمام بالبيئة وخفض الانبعاثات».

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور رئيس مجلس الوزراء: «لا بد من العمل على التعاون الإقليمي من أجل تعظيم موقع مصر كموقع إقليمي لتبادل الطاقة، ويكون موقع جاذب للاستثمار.