كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: إن المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور الأول له علاقة بتوفير احتياجات المنتجات البترولية للمواطن المصري ويتم عن طريق الاهتمام بعمليات الإنتاج وزيادة الاستكشاف من أجل تلبيتها بأقل التكاليف.

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور رئيس مجلس الوزراء: «المحور الثاني يعتمد على تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية التحتية لقطاع البترول عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة وقيمة تصديرية لمصر».

وتابع:«المحور الثالث له علاقة بقطاع التعليم فهو قطاع واعد»