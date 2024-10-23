وزير البترول: تعاونا مع وزراة الكهرباء لخلق زيادة في الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: إنه «كان ضروريا العمل على التعاون على مزيج الطاقة وجاء ذلك من خلال التعاون مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخلق زيادة في الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة والعمل على تقليل الطاقة الأحفورية».

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفيالمنعقد الآن بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس مجلس الوزراء: «لابد من العمل بطريقة تكاملية مع مؤسسات الدولة وكان مهم مع الجهات التشريعية والتنظيمية».