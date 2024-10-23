الوزراء: توقيع 4 مذكرات تفاهم لزيادة أنشطة استكشاف حقول البترول والغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات؛ هي: تحالف "حسن علام القابضة-إنفينيتي كابيتال إنفستمنت"، وشركة "حديد عز"، و"مجموعة السويدي الصناعية EIG"، و"مجموعة المتطورة لخدمات البترول".

ووقّع على مُذكرة التفاهم الأولى كلٌ من: المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحيي الدين عابدين، عضو مجلس إدارة شركة "حسن علام القابضة"، وتيمور أبو الخير، عضو مجلس إدارة شركة "إنفينيتي كابيتال إنفستمنت".

فيما وقّع على مُذكرة التفاهم الثانية كلٌ من: المهندس/ صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس/ أحمد عز، رئيس "مجموعة عز الصناعية".

أمّا مُذكرة التفاهم الثالثة، فقد وقّع عليها كلٌ من: المهندس/ صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد/ محمد أبو العزايم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة السويدي الصناعية EIG".

ووقّع على مذكرة التفاهم الرابعة كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس/ أيمن ممدوح عباس، رئيس "مجموعة المتطورة لخدمات البترول".

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس/ كريم بدوي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة؛ يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف: يأتي توقيع مذكرات التفاهم الأربع أيضًا في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على جذب الإستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والإعلان والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يتم التسويق لها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وكذا في إطار جهود الوزارة المبذولة لتشجيع المستثمرين المصريين لزيادة الإنتاج من الحقول المُتقادمة في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وصولًا إلى زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيقًا لتوجه الدولة في هذا الشأن، حيث تم التوافق مع عدد من المستثمرين الوطنيين لتوقيع مُذكرات التفاهم، سالفة الذكر، في مجال استكشاف وانتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مُذكرات التفاهم الأربع تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات المُوقّعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول المُتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية.

وفي غضون ذلك، أكد المهندس كريم بدوي أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مشيرًا إلى أن تطوير الحقول المتقادمة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنمية.

وأضاف: تعكس هذه الخطوة التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة فى مجالات الصناعة والخدمات، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.