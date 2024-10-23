وزير البترول يكشف مفاجأة بشأن انخفاض إنتاج الغاز في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن إنتاج الغاز انخفض بين 20 إلى 25% خلال العامين الماضيين.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل:"هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية"، مؤكدا أنه تم طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس الماضي و"نعمل على خلق مزيج طاقة يناسب احتياجات مصر".

وتابع: “نواصل العمل وفق آليات لتوصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز”.

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