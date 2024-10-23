وزير البترول: توقيع 7 اتفاقيات للقطاع خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إن إدارة شيفرون -إكسون مصر، ستبدأ في حفر بئر استكشافي بغرب المتوسط، موضحا أن عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024 تصل لـ 7 اتفاقيات موقعة و61 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جارى توقيعها فى 2024-2025 بـ 748.5 مليون دولار.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج، منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء.



وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، مشيرا الي أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.



من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا صحة لما أثير مؤخرا حول سعر الصرف وكل ما تم تداوله شائعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: ننظر مع صندوق النقد الدولي كيفية مراجعة التوقيتات والمستهدفات لبرنامج مصر، بما يتوافق مع المصلحة المصرية، موضحا أن المستهدف إدخال كافة محافظات الجمهورية تدريجيًا فى منظومة التأمين الصحي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات الدولة والبنية التحتية تستهدف بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت لتخفيض معدلات البطالة رغم التحديات.



وأوضح د. مصطفى مدبولي أنه يتابع مع وزير البترول يوميا لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع، موضحا أن هذا القطاع يمثل جزءا كبيرا في الاقتصاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.