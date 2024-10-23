مدبولي: ما أثير حول سعر الصرف "شائعات".. ونراجع شروط صندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا صحة لما أثير مؤخرا حول سعر الصرف وكل ما تم تداوله شائعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: ننظر مع صندوق النقد الدولي كيفية مراجعة التوقيتات والمستهدفات لبرنامج مصر، بما يتوافق مع المصلحة المصرية، موضحا أن المستهدف إدخال كافة محافظات الجمهورية تدريجيًا فى منظومة التأمين الصحي.



وتابع رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات الدولة والبنية التحتية تستهدف بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت لتخفيض معدلات البطالة رغم التحديات.

وأوضح د. مصطفي مدبولي إنه يتابع مع وزير البترول يوميا لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع، موضحا أن هذا القطاع يمثل جزءا كبيرا في الاقتصاد المصري.

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