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معسكر تدريبي للجوالين الجدد بجامعة الأزهر - أخبار كلمتك

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معسكر تدريبي للجوالين الجدد بجامعة الأزهر - أخبار كلمتك

معسكر تدريبي للجوالين الجدد بجامعة الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:54 مساءً - نظمت إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة الأزهر معسكرًا تدريبيًّا للجوالين الجدد وعددهم (85)  متدربًا وذلك بمقر المخيم الدائم بجامعة الأزهر.

 

الدورات التدريبية لطلاب جامعة الأزهر 

وأوضح محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، أن الدورة التدريبية تم تنظيمها بحضور الدكتورة هبة سعودي  منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد مرسي، مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

وأشار مدير عام رعاية الطلاب إلى أن الهدف من تنظيم الدورة التدريبية هو تدريب قادة مؤهلين نفسيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا.

وأضاف قاسم أن الدورة تمت في حضور قيادات تأهيل على أعلى مستوى فى المجالات المختلفة تطبيقًا لمبادرة رئيس الجمهورية (بداية).

وحث الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها إدارة الجامعة بالتعاون مع إدارات رعاية الطلاب بالكليات في القاهرة والأقاليم.

وأكدت جامعة الأزهر أن ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على تدريب وتأهيل الطلاب والارتقاء بمستواهم؛ حتى يكونوا نماذج مضيئة تسهم في بناء الوطن في جميع المجالات، ودعمًا للمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان (بناء) من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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