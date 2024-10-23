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مدبولي: حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد - أخبار كلمتك

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مدبولي: حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد - أخبار كلمتك

مدبولي: حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - قال الدكتور مصفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد، فلا يوجد اليوم مستلزمات إنتاج ولا مواد خام ولا احتياجات أساسية متأخرة ولا يوجد طلبات متأخرة في البنوك، فالأمور مستقرة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «في عز الأزمة الاقتصادية لم نتأخر عن تسديد أي أقساط، فالدولة المصرية تعرف الإلتزامات التي عليها»، لافتا إلى أن صندوق النقد يشيد بالإجراءات المصرية في كل بياناته

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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