فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الفيدرالي للمراقبة الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - توافد العديد من الزوار على جناح أكاديمية المراقبة الجوية للاستفسار عن ما تقدمه الأكاديمية من خدمات في مجال التدريب على أعمال الطيران.

وجاء استكمالا لفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي لـ الإتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين في دورته الـ 35 لإفريقيا والشرق الأوسط، والذي ينظمه نادي ضباط المراقبة الجوية المصري وفي ضوء حرص الأكاديمية على تعزيز أواصر التعاون ومد جسور الترابط مع جميع الأشقاء من دول القارة الإفريقية وإقليم الشرق الأوسط في مختلف أنشطة الطيران المدني من خلال مشاركتها الدائمة في مثل هذه الفعاليات.

ويأتي إنعقاد المؤتمر في دورته الـ 35 بالقاهرة إنطلاقًا من الدور المحوري الذي تحظى به مصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الطيران المدني وبالأخص مجال الملاحة الجوية ولتسليط الضوء على سبل تحسين الملاحة الجوية والاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال المراقبة الجوية لرفع مستوى السلامة.

جدير بالذكر أن أستضافة مصر للمؤتمر جاءت بعد ما يقرب من 43 عاما، حيث تم استضافته آخر مرة بمصر عام 1981.

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