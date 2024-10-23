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«التعليم»: أسئلة امتحانات شهر أكتوبر من التقييمات الأسبوعية - أخبار كلمتك

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«التعليم»: أسئلة امتحانات شهر أكتوبر من التقييمات الأسبوعية - أخبار كلمتك

«التعليم»: أسئلة امتحانات شهر أكتوبر من التقييمات الأسبوعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات بشأن عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة.

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن تتضمن أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 أسئلة من التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي والأداء الصفي التي يتم عقدها للطلاب طوال الاسابيع الماضية.

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024

موضوعات امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت الوزارة إلى أن أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 تتضمن كافة الموضوعات التي تم تدريسها لطلاب صفوف النقل، منذ بداية الدراسة في سبتمبر الماضي وحتى موعد امتحان شهر أكتوبر.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 على مستوى الإدارة

وأضافت وزارة التعليم، أنه ستيم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، على مستوى الإدارة التعليمية، ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة من الوزارة.

تنوع أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024

وتابعت الوزارة، أن ورقة امتحانات شهر أكتوبر 2024 يجب أن تتضمن أسئلة موضوعية والتي تمشيل «اختيار من متعدد - صواب وخطأ - المزاوجة - الإكمال المقيد - إعادة الترتيب» وأسئلة مقالية قصيرة تشمل «الشرح - الوصف - التفسير - اذكر السبب - ماذا يحدث لو التوضيح؟ - ما وظيفة؟ - المقارنة - التصنيف - مسألة».

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024

احتساب درجات امتحانات شهر أكتوبر 2024 من أعمال السنة

وشددت وزارة التعليم، على كافة الطلاب بعد الغياب عن أداء الامتحانات، موضحة أنه سيتم احتساب درجات امتحانات شهر أكتوبر 2024 من ضمن درجات أعمال السنة، وذلك وفق للقرارات الوزارية الخاصة بنظام الدراسة والتقييم لكل مرحلة تعليمية.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ماعدا طلاب الشهادتين الإعدادي والثانوي.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويتم تخصيص فترة كاملة أو نصف فترة لعقد الاختبارات، بحسب الوزن الطبيعي للمادة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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