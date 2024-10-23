وزير الصحة: تكثيف حملات التوعية للرجال عن الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وإحدى شركات المستحضرات الدوائية"، وذلك لدعم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تحمل شعار "100 مليون صحة".



جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، المنعقد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لدعم المبادرات الصحية العامة التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتنمية المستدام،مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسعى لتطوير النظام الصحي والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

تعزيز حملات التوعية للرجال حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز حملات التوعية للرجال حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، للتخفيف من عبء المرض على النظام الصحي المصري،كما تشمل الاتفاقية التعاون في توفير التحاليل والأبحاث اللازمة لتشخيص مرضى البروستاتا المؤهلين للعلاج الثلاثي.



وأضاف عبد الغفار أن الاتفاقية تنص أيضًا على تدريب الأطقم الطبية العاملة في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالتعاون مع مؤسسات علمية عالمية، لضمان استمرارية جودة الخدمات الطبية المقدمة.

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