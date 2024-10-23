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مصر للطيران تسير رحلة جوية استثنائية ثالثة لعودة 298 مصريًّا من لبنان - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تسير رحلة جوية استثنائية ثالثة لعودة 298 مصريًّا من لبنان - أخبار كلمتك

مصر للطيران تسير رحلة جوية استثنائية ثالثة لعودة 298 مصريًّا من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - أقلعت اليوم رحلة جوية استثنائية ثالثة لشركة مصر للطيران لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها دوله لبنان.

رحلات مصر للطيران لعودة المصريين المقيمين بلبنان

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لدولة لبنان وشعبه الشقيق، واستمرارًا للجهود التنسيقية التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان من خلال تنظيم رحلات استثنائية للناقل الوطني مصرللطيران.

وأقلعت الرحلة رقم 1711 MS، فى تمام الساعة 2.30 ظهرًا من مطار القاهرة الدولي محملة بشحنة مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية بلغ وزنها 22 طن مقدمة من جانب الهلال الأحمر ووزارة الصحة.
 

رحلات مصر للطيران لعودة العالقين 
 

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من مطار بيروت في تمام الساعة (17:15) إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها (298راكبًا) من المواطنين المصريين الراغبين في العودة لمصر.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى إلى حرص الوزارة علي التنسيق التام والتواصل الفعال مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للشعب اللبناني من خلال نقل المساعدات الإنسانية والمستلزمات الإغاثية، مشيدًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن عودة المصريين بسلام إلى أرض الوطن من خلال التواصل مع السفارة المصرية ومكتب ومحطة الشركة الوطنية مصر للطيران ببيروت لمتابعة عودتهم وتيسير إجراءات سفرهم؛ مؤكدًا على الدور الوطني الذي توليه شركة مصر للطيران إنطلاقًا من دورها الداعم في مختلف المواقف القومية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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