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قرار عاجل من التعليم بعد سقوط طالب من نافذة مدرسة بالدقي - أخبار كلمتك

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قرار عاجل من التعليم بعد سقوط طالب من نافذة مدرسة بالدقي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من التعليم بعد سقوط طالب من نافذة مدرسة بالدقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - سقوط طالب من نافذة مدرسة.. اتخذت مدريات التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية، على الإدارات التعليمية، قرار عاجلًا عقب حادثة سقوط طالب من نافذة مدرسة.

التعليم تصدر قرار عاجل عقب سقوط طالب من نافذة مدرسة

نبهت المديريات والإدارات التعليمية على كافة المدارس، بالأخص المدارس الابتدائية، بضرورة متابعة الطلاب داخل الفصول وانتشار الإشراف لتجنب تكرار حادثة سقوط طالب من نافذة مدرسة.

سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في الجيزة

توعية الطلاب ومتابعتهم باستمرار

وشددت المديريات على ضرورة توعية الطلاب بشكل مستمر بعد الاتقتراب من الشبابيك أو اللعب بجانبها، مشددة على التنبيه بهذه التعليمات على كافة المدارس، وجاء ذلك عقب حادثة سقوط طالب من نافذة مدرسة بالدقي في الجيزة.

سقوط طالب من نافذة مدرسة

وقد تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بسقوط طالب أحد الصفوف الابتدائية، من الطابق الثالث من مدرسة الإمام على الابتدائية، بشارع عبد الرحيم صبري بالدقي بمحافظة الجيزة.

سقوط طالب من الدور الثالث

ومن جانبه، تحركت قوات الأمن ومعها سيارات الإسعاف مجهزة إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط طالب يدعى رمضان محمد رمضان الشحات، من الدور الثالث بمدرسة الإمام على الابتدائية، وتم نقل الطالب لمستشفى العجوزة.

حالة الطالب

وأصيب الطالب رمضان محمد رمضان الشحات، بإصابات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من نافذة بالطابق الثالث بالمدرسة.

انطلاق الدراسة بالعام الجديد 2024

وقد بدأت الدراسة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025 لطلاب كافة المدارس من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الماضي، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي حتى منتصف شهر يناير المقبل 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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