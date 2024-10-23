الزراعة: تعاون اتحاد الحاصلات البستانية والبحوث الزراعية في إنتاج محاصيل التصدير في صوب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - وقع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية اتفاقا، باستغلال عدد 35 صوبة بمركز قها - محافظة القليوبية لزراعتها بالمحاصيل البستانية القابلة للتصدير.

وجاء ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستغلال الأمثل لأصول الوزارة والتعاون المثمر بين الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية ومركز البحوث الزراعية.

وقال «الشرقاوى» إنه تم إعادة تأهيل وتشغيل آبار المياه وشبكات الري ورفع كفاءة الصوب والمبنى الإداري والمخازن، وزراعة الصوب بمحاصيل «فلفل حار - فلفل ألوان - طماطم - خيار» تحت إشراف كلا المركز والاتحاد والاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال وذلك كخطوة أولى للاستفادة بأصول وزارة الزراعة وتعظيم الموارد المشتركة للجانبين، وجاري تكويد أرض الصوب استعدادًا لتصدير المنتجات، إسهاماً في تنمية الصادرات المصرية وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.