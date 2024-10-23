مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تعكس دعم مصر للتنمية المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس كانت ذات أهمية كبيرة، حيث تعكس موقف مصر الداعم للتعاون الدولي والتنمية المشتركة، وتسعى لتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة في النظام العالمي.

وأضاف الحبال، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي ركز على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب والدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وأوضح الحبال، أن الرئيس السيسي أظهر دور مصر كلاعب أساسي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول النامية، وأن مصر تتبنى سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار الحبال، إلى أن الرئيس السيسي تناول موضوعات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي، وهي قضايا تشكل تحديات كبرى للدول النامية، وشدد على ضرورة وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع نقص الموارد والاعتماد المتبادل بين الدول في هذه القطاعات.

ولفت الحبال، إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا المستقبل، وأهمية التكنولوجيا والابتكار في تحقيق تقدم اقتصادي، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات في البحث العلمي والبنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.