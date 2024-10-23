لب إحاطة بسبب عدم توفيق أوضاع مركز شباب بالمنوفية ومطالب لرئيس الوزراء بالتدخل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - تقدم النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، بسبب تعنت الوزارة في توفيق أوضاع مركز شباب قرية مناوهلة الباجور بالمنوفية.

وقال البرعي، في طلب الإحاطة، إن الملعب المخصص لمركز شباب مناوهلة لا يساعد الشباب علي ممارسة الرياضة، فهو يأخذ شكل شريط القطار، حيث يصل عرضه 17 متر بينما طوله 105متر، وهو ما يجعل الشباب يعزفون عن ممارسة الألعاب الرياضية فيه بسبب قلة مساحة عرض الملعب.

وأوضح انه تقدم بطلب لمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، يتضمن موافقة أحد أصحاب الاراضى الزراعية علي استبدال مساحة 10متر من أرضه الملاصقة للملعب، حتي يكون مساحة عرض الملعب مناسبة، علي أن يترك مركز الشباب 10 متر من طول الملعب للمزارع، ليصبح العرض 28 متر.

وأشار إلي أنه أعتقد أن وزارة الشباب، سترحب بالمقترح الذي سينقذ شباب القرية من مخاطر الإدمان واعتناق الأفكار الهدامة، لاسيما أن الشباب هجروا مركز الشباب بسبب عدم صلاحية الملعب لممارسة الرياضة عليه، لافتا إلي أن الوزارة تعاملت مع الأمر بنظام الروتين الحكومي.

وأوضح انه توجه لوزارة الشباب، لعرض الاقتراح علي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إلا أن مسئولو الوزارة ابلغوه بأن القرية مدرجة في خطة حياة كريمة، ولن يتم تنفيذ أي مقترحات قبل البدء في تنفيذ مشروعات الخطة، مشيرا إلي أن حياة كريمة بريئة من تعطيل مصالح المواطنين، وأن مسئولي الوزراة يتعنتون في تيسير الإجراءات علي المواطنين.

وطالب البرعي، رئيس الوزراء بالتدخل في ظل غياب قوي لدور وزارة الشباب في حل تلك الإشكالية، لاسيما أن قرية المناوهلة يقطنها ما يزيد علي 25 ألف مواطن معظمهم من الشباب.