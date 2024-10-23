تعليمات هامة من السكة الحديد بشأن التوقيت الشتوي.. متى تتغير مواعيد قيام القطارات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - تغيير مواعيد قيام القطارات.. تزامنًا مع اقتراب موعد تطبق التوقيت الشتوي في مصر، يبحث العديد من الموظفين عن تغيير مواعيد قيام القطارات من المحطات ووصولها.

تغيير مواعيد القطارات بالتوقيت الشتوي 2024

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدة تعلميات هامة بشأن حركة القطارات ومواعيدها عند تطبيق التوقيت الستوي، وإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

حركة القطارات يوم تغيير الساعة

أوضحت الهيئة القومية، أن القطارات التي ستقوم من محطة القيام يوم الخميس الذي سيتم فيه تغيير التوقيت الشتوي، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الثانية عشر إلا دقيقة وفق التوقيت الصيفي، والقطارات السائرة في الطريق في هذه الأحيان، تعتبر مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى وجهتها النهائية، ولا يتم تكرار قيام هذه القطارات من المحطة الرئيسية مرة آخرى بعد تأخير الساعة.

تأخير الساعة 60 دقيقة

ومن ضمن التعليمات، أن المحطات وأكشاك البلوك التي تغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، تقوم بتأخير الساعة 60 دقيقة بعد تبادل علامات القفل، ويتم تدوين ذلك في كشوف قيد القطارات.

تدوين المواعيد في كشوفات قيد القطارات

وأكدت الهيئة في التعليمات، أنه في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل سيتن تأخير الوقت لمدة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الحادية عشر مساءً، ويتم تدوين هذا في كشوفات قيد القطارات، ومنذ ذلك الوقت تقوم القطارات في مواعيدها المدرجة بالجداول.

موعد تطبيق الشتوي في مصر

ومن المقرر أن يتم تطبيق الشتوي في مصر رسميًا، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة» لتصبح الساعة 11.00 مساء بدلًا من 12.00 منتصف الليل.