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أول تعليق من اتحاد العمال بشأن مراجعة شروط صندوق النقد - أخبار كلمتك

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أول تعليق من اتحاد العمال بشأن مراجعة شروط صندوق النقد - أخبار كلمتك

أول تعليق من اتحاد العمال بشأن مراجعة شروط صندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:48 مساءً - أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، يعكس إحساس الرئيس بالمواطن المصري بقراءة واقعية لما يعاني منه الشعب المصري.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أن الرئيس ليس بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية ونسب التضخم الضاغطة علي الشعب المصري، مثمنًا توجيهات الرئيس بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع  صندوق النقد الدولي ومراعاة توافق الملاحظات مع الظروف الاقتصادية وعدم الضغط على الرأي العام.

وأكد  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما اتخذته الحكومة من خطوات لمراجعة الصندوق،سيكون له مردود قوي على تراجع الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أن هناك  قواعد ومعايير دولية تحكم فكر الصندوق في دعم الدول ويستطيع  أن يستخدمها لتطوير الاشتراطات والإجراءات في ظل هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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