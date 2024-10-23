مجلس الوزراء: صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:48 مساءً - قرارات مجلس الوزراء اليوم، اعتمد مجلس الوزراء صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.

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