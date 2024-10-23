عاجل.. الحكومة تعلن صرف إعانات جديدة للعاملين بالمنشآت الفندقية في طابا ودهب ونويبع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن الإعانات من صندوق الطوارئ مخصصة للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.