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عاجل.. الحكومة تعلن صرف إعانات جديدة للعاملين بالمنشآت الفندقية في طابا ودهب ونويبع - أخبار كلمتك

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عاجل.. الحكومة تعلن صرف إعانات جديدة للعاملين بالمنشآت الفندقية في طابا ودهب ونويبع - أخبار كلمتك

عاجل.. الحكومة تعلن صرف إعانات جديدة للعاملين بالمنشآت الفندقية في طابا ودهب ونويبع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن الإعانات من صندوق الطوارئ مخصصة للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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