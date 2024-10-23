التعليم العالي: فتح باب التقدم للإعلان الـ11 لمنح المرحلة الجامعية الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:39 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"، بهدف تعظيم الاستثمار في عقول شباب الوطن، ويهدف البرنامج إلى بناء جيل واعٍ ومثقف من الشباب المصري، مزود بالمهارات والقدرات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعليم العالي: فتح باب التقدم للإعلان الحادي عشر لمنح المرحلة الجامعية الأولى

وفي إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية للبعثات، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى، سواء بنظام "الفصل الدراسي" أو "العام الدراسي"

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني

علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (20 أكتوبر الجاري، وحتى 28 نوفمبر القادم).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والأوراق المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الخاص بالإدارة المركزية للبعثات، أو الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني:





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.