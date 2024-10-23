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التعليم العالي: فتح باب التقدم للإعلان الـ11 لمنح المرحلة الجامعية الأولى - أخبار كلمتك

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التعليم العالي: فتح باب التقدم للإعلان الـ11 لمنح المرحلة الجامعية الأولى - أخبار كلمتك

التعليم العالي: فتح باب التقدم للإعلان الـ11 لمنح المرحلة الجامعية الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:39 مساءً -  أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"، بهدف تعظيم الاستثمار في عقول شباب الوطن، ويهدف البرنامج إلى بناء جيل واعٍ ومثقف من الشباب المصري، مزود بالمهارات والقدرات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

التعليم العالي: فتح باب التقدم للإعلان الحادي عشر لمنح المرحلة الجامعية الأولى

 وفي إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية للبعثات، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى، سواء بنظام "الفصل الدراسي" أو "العام الدراسي"

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني 

علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (20 أكتوبر الجاري، وحتى 28 نوفمبر القادم).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والأوراق المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الخاص بالإدارة المركزية للبعثات، أو الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني: 
 


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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