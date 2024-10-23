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السيسي يؤكد أهمية إجراء التسويات المالية بين دول البريكس بالعملات المحلية - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد أهمية إجراء التسويات المالية بين دول البريكس بالعملات المحلية - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية إجراء التسويات المالية بين دول البريكس بالعملات المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 02:27 م 10/23/2024 2:27:36 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون بين دول البريكس، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة فضلًا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، فى تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى جهود تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة تجمع قادة البريكس.

واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًّا وإقليميًّا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًّا واقتصاديًّا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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