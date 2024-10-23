الرئيس السيسي: ندعم التعاون بين دول «بريكس» لمواجهة ارتفاع معدلات الفقر والجوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن توسيع عضوية تجمع البريكس من مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة تجمع بريكس: «تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع دول البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ والأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والجوع واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية».

وتابع: «تؤكد مصر على أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة».

وأكد الرئيس السيسي، على التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله، مما يسهم في تعزيز دوره في إرساء الأمن والاستقرار وزيادة نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قمة بريكس

جدير بالذكر أن قمة بريكس تركز على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: «بريكس» والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.

يشهد اجتماع قمة بريكس مشاركة واسعة من 36 دولة، بما في ذلك حضور 22 قائد دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة 6 منظمات دولية، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

مصر في قمة البريكس

سوف يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة البريكس، رؤية مصر ومواقفها تجاه عدد من القضايا المهمة دوليا وإقليما، وبالأخص سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف.