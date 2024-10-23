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«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. وتحذر من انخفاض درجات الحرارة - أخبار كلمتك

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«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. وتحذر من انخفاض درجات الحرارة - أخبار كلمتك

«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. وتحذر من انخفاض درجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، مشيرة إلى ان الطقس يشهد خلال الفترة الحالية أجواء خريفية، مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

الطقس في الأيام القادمة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام القادمة، متوقعة أن تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية، على مدار الأيام في الأسبوع الحالي والأسبوع القادم.

الطقس

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد على انخفاض درجات الحرارة على أغلب المحافظات، لافتة إلى إن درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى خلال الفترة الحالية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

حالة الطقس اليوم

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء الخروج في الليل وارتداء الملابس المناسبة، وتسجل درجات الحرارة في فترة الليل بين الـ 18 و19 درجة، وأن الأجواء في فترة الليل مائلة للبرودة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، لافتة إلى لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «الإسكندرية، العلمين، مطروح، السلوم»، وأن هذه الأمطار خفيفة وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

سقوط أمطار

الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الظواهر الجوية، حيث يستمر نشاط الرياح أحيانا على معظم المحافظات، وصلت سرعتها إلى 45 كيلو على الساعة، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وحذرت الهيئة حالة من التلقبات الجوية خلال هذه الفترة، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس خلال الفترة الحالية، خاصة فترة الليل، والتي تكون الحرارة أقل والطقس بارد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 19
بنها 27 19
دمنهور 27 20
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 27 19
المنصورة 27 18
الزقازيق 28 18
شبين الكوم 27 18
طنطا 27 18
دمياط 27 20
بورسعيد 26 20
الإسماعيلية 28 18
السويس 29 19
العريش 26 20
رفح 25 19
رأس سدر 30 18
نخل 25 11
كاترين 23 09
الطور 28 20
طابا 27 18
شرم الشيخ 31 22
الإسكندرية 27 21
العلمين 26 21
مطروح 26 20
السلوم 25 18
سيوة 28 15
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 22
سفاجا 31 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 30 23
حلايب 29 24
أبو رماد 30 23
رأس حدربة 29 24
الفيوم 29 19
بني سويف 29 18
المنيا 29 18
أسيوط 30 17
سوهاج 30 18
قنا 31 19
الأقصر 32 21
أسوان 32 21
الوادي الجديد 31 17
أبو سمبل 33 22

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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