الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق التنمية عبر آليات مبتكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر اتخذت خطوات ملموسة تضمن إطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية، لافتا إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق التنمية عبر آليات مبتكرة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة تجمع بريكس: «استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يهدف إلى التعريف بعملات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين العام والخاص ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس».

وتابع الرئيس السيسي: «الدور المهم الذي يطلع به بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية لاسيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية والرقمية والتنمية الحضارية»

قمة بريكس

الجدير بالذكر أن قمة بريكس تركز على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: «بريكس» والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.

يشهد اجتماع قمة بريكس مشاركة واسعة من 36 دولة، بما في ذلك حضور 22 قائد دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة 6 منظمات دولية، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

مصر في قمة البريكس

سوف يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة البريكس، رؤية مصر ومواقفها تجاه عدد من القضايا المهمة دوليا وإقليما، وبالأخص سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف.