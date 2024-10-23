«الزراعة» تعقد المزاد الثالث لبيع محصول القطن الزهر الخاص بالوجه القبلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، المزاد الثالث لبيع محصول القطن الزهر الخاص بالوجه القبلي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

صرح الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018، والقرار الوزاري المشترك لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 25 لسنة 2024 في شأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025.

وتحت رعاية كٌل من الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تم عقد المزاد الثالث لبيع محصول القطن الزهر الخاص بالوجه القبلي في محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج لهذا الموسم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر/2024، وبحضور كُل من رتيبة محمود العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والمهندس أنطوان أديب رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم، والمهندس محمد زعلوك رئيس الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة بالهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، والمهندس أسامة دياب وكيل الزراعة بالفيوم، وبحضور رؤساء شركات تجارة الأقطان بالإضافة للعديد من مندوبي التعاونيات والجمعيات والمزارعين وذلك بمقر نقابة المهن الزراعية بمحافظة الفيوم.

وقال إن التدوال كان علي كمية 61.563 ألف قنطار زهر موزعة كالآتى: الصنف «جيزة 95 20.877 ألف قنطار زهر لمحافظة بنى سويف، و33.267 ألف قنطار زهر لمحافظة الفيوم، و6.340 ألف قنطار زهر لمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى 274 قنطار زهر لمحافظة المنيا، أما الصنف جيزة 98 أحدث الأصناف المصرية بالوجه القبلي جاء بوزن 804 قنطار زهر لمحافظة سوهاج، وتم انتهاء المزاد ببيع كامل الكمية لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بسعر 10 آلاف جنيها.

وفي سياق متصل أوضح الأستاذ الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بأنه في يوم الأحد الماضي الموافق 20 أكتوبر 2024 تم عقد مزاد في محافظة الغربية، وذلك لبيع كميات القطن لصنف القطن سوبر جيزة 97 في محافظتي «الغربية لإجمالي 1665 قنطار ومحافظة المنوفية بإجمالي 2248 قنطار»، وقد تم البيع بمبلغ 12 ألف جنية للقنطار لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.

وأشار الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن إلى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالي، حيث بدأت موسم 2019 بمحافظتي الفيوم وبني سويف ثم أضيف إليهما محافظتي الشرقية والبحيرة موسم 2020 وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، وتهدف منظومة التدوال القضاء على ما يسمى بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية و بهدف تحقيق و تعظيم ربحية المزارعين.