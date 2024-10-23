جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

تصل إلى 100 ألف جنيه.. تفاصيل جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصل إلى 100 ألف جنيه.. تفاصيل جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم - أخبار كلمتك

تصل إلى 100 ألف جنيه.. تفاصيل جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - جوائز مسابقة الأزهر الشريف.. يبحث العديد من الراغبين في التقديم والمشاركة في مسابقة الأزهر الشريف، عن جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم المستوى الأول

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الأول نحو مليون وستمائة وأربعين ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 250 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 230 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 210 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 190 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 170 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 150 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السابع بــ 130 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 110 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 100 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 100 ألف جينه.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم المستوى الثاني

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الثاني نحو 950 ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 150 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 130 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 120 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 110 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 100 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 90 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السابع بــ 80 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 70 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 60 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 55 ألف جينه.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم المستوى الثالث

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الثالث نحو أربعمائة وعشرة ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 50 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 48 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 46 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 44 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 42 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 40 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركزالسابع بــ 38 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 36 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 34 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 32 ألف جينه.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للمستوى الرابع

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الرابع نحو ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 40 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 38 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 36 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 34 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 32 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 30 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السابع بــ 28 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 26 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 24 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 22 ألف جينه.

اقرأ أيضاً
مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم.. الشروط ورابط التقديم

تفاصيل المشاركة في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم 2024-2025

مسابقة الأزهر الشريف للقران الكريم.. تعرف على قيمة جوائز العشر الأوائل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق