تصل إلى 100 ألف جنيه.. تفاصيل جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - جوائز مسابقة الأزهر الشريف.. يبحث العديد من الراغبين في التقديم والمشاركة في مسابقة الأزهر الشريف، عن جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم المستوى الأول

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الأول نحو مليون وستمائة وأربعين ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 250 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 230 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 210 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 190 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 170 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 150 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السابع بــ 130 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 110 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 100 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 100 ألف جينه.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم المستوى الثاني

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الثاني نحو 950 ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 150 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 130 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 120 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 110 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 100 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 90 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السابع بــ 80 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 70 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 60 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 55 ألف جينه.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم المستوى الثالث

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الثالث نحو أربعمائة وعشرة ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 50 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 48 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 46 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 44 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 42 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 40 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركزالسابع بــ 38 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 36 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 34 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 32 ألف جينه.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للمستوى الرابع

وتقدر قيمة جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم للعشر الأوائل في المستوى الرابع نحو ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه، مقسمين على النحو التالي:

- تقدر قيمة جائزة المركز الأول بــ 40 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثاني بــ 38 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثالث بــ 36 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الرابع بــ 34 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الخامس بــ 32 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السادس بــ 30 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز السابع بــ 28 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز الثامن بــ 26 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز التاسع بــ 24 ألف جينه.

- تقدر قيمة جائزة المركز العاشر بــ 22 ألف جينه.