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مجلس جامعة حلوان يكرم عددا من القيادات الأكاديمية - أخبار كلمتك

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مجلس جامعة حلوان يكرم عددا من القيادات الأكاديمية - أخبار كلمتك

مجلس جامعة حلوان يكرم عددا من القيادات الأكاديمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً -  عقد مجلس جامعة حلوان جلسة طارئة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات الجامعية.

 

جامعة حلوان 

 خلال الجلسة، حرص الدكتور قنديل على تكريم الدكتور إيهاب عزت، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، تقديرًا لجهوده في تقديم مخطط ومقترح شامل لتطوير المكتبة المركزية بالجامعة، لتحويلها إلى مجمع متكامل يساهم في تعزيز الخدمات الأكاديمية والثقافية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 

رئيس جامعة حلوان يكرم قيادات أكاديمية 

 كما شهدت الجلسة تكريم الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة، على تميزها وجهودها المستمرة في المساهمة فى تطوير الجامعة.

كما كرم الدكتور ياسر لطفي، أستاذ العمارة بكلية هندسة المطرية،  مدير وحدة التخطيط العمراني بمركز الاستشارات الهندسية، لجهوده البارزة في دعم مشاريع الجامعة وتطوير البنية التحتية.

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 تأتي هذه التكريمات ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز العمل الأكاديمي والابتكاري، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير المجتمع الجامعي وتحقيق التميز المؤسسي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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