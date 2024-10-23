مجلس جامعة حلوان يكرم عددا من القيادات الأكاديمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - عقد مجلس جامعة حلوان جلسة طارئة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات الجامعية.

جامعة حلوان

خلال الجلسة، حرص الدكتور قنديل على تكريم الدكتور إيهاب عزت، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، تقديرًا لجهوده في تقديم مخطط ومقترح شامل لتطوير المكتبة المركزية بالجامعة، لتحويلها إلى مجمع متكامل يساهم في تعزيز الخدمات الأكاديمية والثقافية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة حلوان يكرم قيادات أكاديمية

كما شهدت الجلسة تكريم الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة، على تميزها وجهودها المستمرة في المساهمة فى تطوير الجامعة.

كما كرم الدكتور ياسر لطفي، أستاذ العمارة بكلية هندسة المطرية، مدير وحدة التخطيط العمراني بمركز الاستشارات الهندسية، لجهوده البارزة في دعم مشاريع الجامعة وتطوير البنية التحتية.

تأتي هذه التكريمات ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز العمل الأكاديمي والابتكاري، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير المجتمع الجامعي وتحقيق التميز المؤسسي.

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