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تكنولوجيا معلومات الطيران تنجح في الحصول على شهادة الأيزو - أخبار كلمتك

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تكنولوجيا معلومات الطيران تنجح في الحصول على شهادة الأيزو - أخبار كلمتك

تكنولوجيا معلومات الطيران تنجح في الحصول على شهادة الأيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 01:30 م 10/23/2024 1:30:38 PM

شركة تكنولوجيا معلومات
شركة تكنولوجيا معلومات الطيران تحصل على شهادة الأيزو
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 نجحت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT) في الحصول على تجديد شهادة الأيزو (ISO 9001:2015) في نظم إدارة الجودة، وفقًا لمتطلبات المواصفة العالمية بعد المراجعة السنوية لمطابقة نظم ومعايير إدارة الجودة على جميع الإدارات المُختلفة بالشركة، وذلك لمدة ثلاث أعوام اعتبارًا من شهر أكتوبر 2024 وحتى شهر أغسطس 2027.

شركة تكنولوجيا معلومات الطيران تحصل على شهادة الأيزو

وهنأ المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران علي تجديد شهادة الجودة والتي تعد إقرار للمطابقة لمعايير الجودة المعترف بها عالميًا والتي من شأنها رفع القدرة التنافسية للشركة وتحسين صورة الشركة أمام العملاء ومنحهم الثقة وفتح أسواق جديدة.

 

نظام إدارة الجودة وتطوير النظام الإداري 

 وقال المهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، إنه جارى التخطيط للبدء فى إجراءات حصول الشركة على شهادة الـ ISO فيما يخص نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OH&S (ISO 45001:2018) طبقًا لنشاط الشركة والخدمات التى تقدمها لعملائها،
وقد أشادت الشركة المانحة لشهادة الجودة EURO CERT  بمدى اهتمام ودعم الإدارة العليا بشركة  ( ( AVIT بتطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير النظام الإداري Management System بالشركة  واستخدام الأساليب الحديثة وفقًا للأسس والمعايير الدولية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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