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الزراعة تكشف حقيقة صورة دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية - أخبار كلمتك

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الزراعة تكشف حقيقة صورة دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية - أخبار كلمتك

الزراعة تكشف حقيقة صورة دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:41 مساءً - قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة: إن الصورة التي  تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية كانت مجرد بطانة للحفاظ على حالة البرواز.

الصورة المتداولة

وأضاف "إبراهيم" أنه نظرًا لحدوث سقوط للدهانات بنطاق البوابة الرئيسية لمدخل حديقة الأسماك بالزمالك تم عمل صيانة سريعة وتبطين برواز الأسماك بدهان عازل بلون مخالف لحماية البرواز من العوامل الجوية ثم إعادة دهانه بعد ذلك بلونه الأصلي وهو اللون الأبيض. 


وأشار إبراهيم أن حديقة الأسماك بالجبلاية تستقبل زائريها يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة كما ترحب بتنظيم الفعاليات والمعارض الفنية حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية. 


جدير بالذكر أن حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، وتبلغ مساحتها مضافًا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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