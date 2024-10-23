الزراعة تكشف حقيقة صورة دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:41 مساءً - قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة: إن الصورة التي تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية كانت مجرد بطانة للحفاظ على حالة البرواز.

الصورة المتداولة

وأضاف "إبراهيم" أنه نظرًا لحدوث سقوط للدهانات بنطاق البوابة الرئيسية لمدخل حديقة الأسماك بالزمالك تم عمل صيانة سريعة وتبطين برواز الأسماك بدهان عازل بلون مخالف لحماية البرواز من العوامل الجوية ثم إعادة دهانه بعد ذلك بلونه الأصلي وهو اللون الأبيض.



وأشار إبراهيم أن حديقة الأسماك بالجبلاية تستقبل زائريها يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة كما ترحب بتنظيم الفعاليات والمعارض الفنية حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية.



جدير بالذكر أن حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، وتبلغ مساحتها مضافًا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.