الرئيس السيسي: الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد للموضوعات الاقتصادية والتنموية..

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة تجمع بريكس: «تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض».

قمة بريكس

الجدير بالذكر أن قمة بريكس تركز على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: «بريكس» والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.

يشهد اجتماع قمة بريكس مشاركة واسعة من 36 دولة، بما في ذلك حضور 22 قائد دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة 6 منظمات دولية، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

مصر في قمة البريكس

سوف يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة البريكس، رؤية مصر ومواقفها تجاه عدد من القضايا المهمة دوليا وإقليما، وبالأخص سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف.