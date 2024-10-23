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القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا دوليًا حول الابتكار الزراعي والأمن الغذائي - أخبار كلمتك

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القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا دوليًا حول الابتكار الزراعي والأمن الغذائي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا دوليًا حول الابتكار الزراعي والأمن الغذائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:24 مساءً - يعقد المركز القومي للبحوث مؤتمرًا دوليًا حول "مكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي" خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.

ويهدف المؤتمر، إلى تسليط الضوء على أهمية الابتكار وبراءات الاختراع في قطاع الزراعة، ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويتناول المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة، منها:

دور الملكية الفكرية في الاقتصاد القومي: سيتم مناقشة كيفية الاستفادة من براءات الاختراع في تطوير التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية.

التأقلم مع التغيرات المناخية: سيتم استعراض أحدث التقنيات التي تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين إنتاجية المحاصيل.

التطبيقات الذكية في الزراعة: سيتم مناقشة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في تحسين إدارة الموارد الزراعية واتخاذ القرارات.

التصنيع الغذائي: سيتم بحث سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مواد غذائية ومركبات فعالة.

التعاون مع الصناعة: سيتم التركيز على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة لتحويل الابتكارات إلى منتجات تجارية.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين المصريين والأجانب، ورجال الأعمال والمستثمرين، مما يوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار وتكوين شراكات جديدة.

وسيشهد المؤتمر تنظيم معرض لعرض بعض المنتجات البحثية والبراءات في مجال الابتكارات الزراعية والتطبيقية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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