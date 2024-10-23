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تجديد شهادة الأيزو «ISO 9001:2015 بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران «AVIT» لـ 3 سنوات - أخبار كلمتك

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تجديد شهادة الأيزو «ISO 9001:2015 بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران «AVIT» لـ 3 سنوات - أخبار كلمتك

تجديد شهادة الأيزو «ISO 9001:2015 بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران «AVIT» لـ 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - نجحت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران «AVIT»، في الحصول على تجديد شهادة الأيزو «ISO 9001:2015 في نظم إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة العالمية بعد المراجعة السنوية لمطابقة نظم ومعايير إدارة الجودة على جميع الإدارات المُختلفة بالشركة وذلك لمدة ثلاث أعوام إعتباراً من شهر أكتوبر 2024 وحتى شهر أغسطس 2027.

وهنأ المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران علي تجديد شهادة الجودة و التي تعد إقرار للمطابقة لمعايير الجودة المُعترف بها عالمياً والتي من شأنها رفع القدرة التنافسية للشركة وتحسين صورة الشركة أمام العملاء ومنحهم الثقة وفتح أسواق جديدة.

وصرح المهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، أنه جارى التخطيط للبدء فى إجراءات حصول الشركة على شهادة الـ ISO فيما يخص نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OH&S (ISO 45001:2018) طبقاً لنشاط الشركة والخدمات التي تقدمها لعملائها

وأشادت الشركة المانحة لشهادة الجودة EURO CERT بمدى اهتمام ودعم الإدارة العليا بشركة ( ( AVIT بتطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير النظام الإداري Management System بالشركة واستخدام الأساليب الحديثة وفقًا للأسس والمعايير الدولية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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