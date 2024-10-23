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المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث إحياء الذكرى 82 لمعركة العلمين - أخبار كلمتك

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المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث إحياء الذكرى 82 لمعركة العلمين - أخبار كلمتك

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث إحياء الذكرى 82 لمعركة العلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - شاركت القوات المسلحة، عدداً من الوفود السياسية والعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من (بريطانيا - ألمانيا - اليونان - إيطاليا ) وعدد من أسر ضحايا معركة العلمين والمحاربين القدماء فى زيارة النصب التذكاري لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين لإحياء الذكرى (82) لمعركة العلمين والتى دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العلمين عام 1942.

وتضمنت المراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لمقابر الكومنولث، ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العلمين العسكرى الذى يعد تجسيداً لمعركة العلمين وتخليداً لذكرى الحرب العالمية الثانية.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين أصبحت حالياً مقصد سياحي ومدينة عالمية بمنشآتها ذات الطراز المتطور فضلاً عن استضافة كبرى الأحداث والفاعليات الدولية بها، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة بتطهيرها من مخلفات الحروب على مدار الأعوام الماضية لتصبح من أجمل مدن السلام على مستوى العالم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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