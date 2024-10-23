القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين لإحدى القواعد الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:07 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 12:54 م 10/23/2024 12:54:58 PM

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، والتى تأتى استمرارًا لسلسلة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكرى لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وبدأت الزيارة بعرض توضيحى لدور ومهام القوات الجوية فى تأمين سماء مصر، أتبعها قيام الوفد بجولة تفقدية داخل القاعدة للتعرف على أحدث طرق التدريب للطيارين على مختلف الطرازات من الطائرات متعددة المهام.

رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة

وفى ختام الزيارة قدم رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة الشكر والتقدير للقوات المسلحة ممثلة فى جهاز الملحقين العسكريين لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة، معربًا عن مدى إعجابه بالتطور الملموس فى القدرات التسليحية للقوات المسلحة المصرية فى الآونة الأخيرة.

كما أكد أعضاء الوفد على أهمية تلك الزيارات التى تسهم فى تبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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