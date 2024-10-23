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الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوي للطب النفسي للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

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الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوي للطب النفسي للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوي للطب النفسي للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي للطب النفسي والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بالتعاون مع أقسام الطب النفسي بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية وبمشاركة نخبة الأساتذة والمتخصصين في مجال الطب النفسي من العسكريين والمدنيين، يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في مختلف المجالات الطبية.

بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب طارق رفعت النجدي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر للمنظومة الطبية والبحثية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف المجالات الطبية، معرباً عن تقديره لكافة الجهات المشاركة نظراً لما يمثله المؤتمر من أهمية لاستعراض أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف تخصصات الطب النفسي.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات والتي تتضمن قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها، كذلك جوانب الضغوط النفسية والحوادث المترتبة عليها وأنواع العلاج للأمراض النفسية بكافة مستوياتها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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