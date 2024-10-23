الوفد: مصر مؤهلة للعب دور حيوي في تجمع البريكس بفضل بفضل موقعها وخططها التنموية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - أكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الاستشارية للحزب، أن مشاركة مصر في قمة بريكس 2024 تمثل نقطة محورية لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن هذه القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدول النامية تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة نتيجة للتقلبات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الاستشارية للحزب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة بريكس تمتلك إمكانيات ضخمة تمكنها من إحداث تحول جوهري في النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وخططها التنموية الطموحة، مؤهلة للعب دور حيوي داخل المجموعة، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية

كما أشار إلى أن هذه القمة تُعد فرصة تاريخية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول بريكس، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وزيادة التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة، مؤكدا أنه من حلال المشاركة، تسطيع الدولة المصرية تعزيز قدراتها على الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في القارة الأفريقية التي تعتبرها المجموعة واحدة من محاور النمو المستقبلية.

وأكد «قورة» على أن مجموعة بريكس تُشكل منصة حقيقية لتطوير نظام مالي جديد قائم على تنويع العملة وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما يعتبر فرصة ذهبية لمصر لتعزيز اقتصادها واستقرارها المالي، كما أن التعاون مع بنك التنمية الجديد الخاص ببريكس سيوفر مصادر تمويل جديدة للمشروعات القومية في مصر، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن قمة بريكس 2024 تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق تعددية قطبية في النظام العالمي، وهو ما تسعى إليه مصر من خلال بناء شراكات قوية ومتوازنة مع القوى الاقتصادية الصاعدة.